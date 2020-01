Postfranchisers toch in gesprek met PostNL, ondanks dagvaarding om contractbreuk

ZWAAG - De negen franchisenemers van Sandd die zich 'in de kou voelen gezet' door de overname van PostNL, slepen het postbedrijf mogelijk voor de rechter. Desalniettemin staat er voor aanstaande maandag alsnog een gesprek gepland in de hoop er alsnog samen uit te komen.

Herling Strijdhorst uit Zwaag is één van de negen franchiseondernemers van Sandd postbezorging. Zij beheerden 21 procent van alle post van Sandd. Door de overname van Sandd door PostNL, houdt het werk voor de franchisenemers op. In totaal zal het in Nederland gaan om duizenden mensen die per 1 februari hun baan verliezen. Voor Herling Strijdhorst gaat het naar schatting om 100 vaste werknemers en 500 postbezorgers.

De Koning geeft aan dat ze met de dagvaarding hopen om alsnog gezamenlijk tot een oplossing komen én dat er compensatie komt voor de bedrijfsschade die de franchisers hebben opgelopen. "We willen dat de bedrijven netjes gestopt kunnen worden of afgeslankt door kunnen gaan. Door die contracten hebben de franchisers ook weer nieuwe contracten opgestart destijds. Denk aan huurcontracten voor panden: het feit dat jij het verscheurt betekent niet dat iemand anders dat ook (kan) doen."

Komt er toch een oplossing?

Desalniettemin gaan de franchisers aanstaande maandag vrijwel voor het eerst in gesprek met PostNL. "Ze hebben de franchisers al eerder apart benaderd maar wilden individuele gesprekken voeren. Zo werkt het alleen niet bij ons want we zijn één, we zijn een vereniging van franchisers. Dus we doen het samen en sluiten geen deals individueel", aldus Mario.

Toch lijkt er wel schot in de zaak te zitten als het aankomt op werkaanbiedingen voor het personeel van de franchisers. "Er wordt gepraat over werk-voor-werk, dus dat ze kunnen solliciteren bij PostNL. Daar zijn we blij mee, maar het is wel een beetje achter de muziek aanlopen."

Het streven van de De Koning is om ervoor te zorgen dat de organisaties niet meer langs elkaar heen praten en er echt samen uit gaan komen. "We willen niet in de kou worden gezet. Zorg gewoon voor een oplossing. Dat is alles wat we willen, voor de directie maar vooral voor die duizenden werknemers", sluit hij af.