Onderzoek naar over de kop geslagen vliegtuigje in Middenmeer

MIDDENMEER - H et ongeluk waarbij een klein vliegtuig over de kop sloeg bij het vliegveld Middenmeer, wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het onderzoek start nu en is min of meer verplicht, aldus een woordvoerder van de Onderzoeksraad. "Bij ongelukken in de transportsector wordt er al heel snel een onderzoek gestart. We gaan vanaf nu informatie opvragen en betrokkenen spreken over de gebeurtenis. Dan volgt er een rapportage."

Het onderzoek kan tot een jaar duren, volgens de normale gang van zaken.