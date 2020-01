Uit gevangenis weggelopen Amsterdammer slaat treinreizigster in het gezicht

AMSTERDAM - Een 30-jarige vrouw uit Schiedam is gisterochtend in een trein van Rotterdam naar Breda in haar gezicht geslagen door een uit een gevangenis weggelopen man. De man, een 37-jarige Amsterdammer, zou ook een Engelssprekende vrouw hebben lastiggevallen. De politie is op zoek naar haar. De man is opgepakt.

De 30-jarige Schiedamse zegt dat de Engelssprekende vrouw in de trein naast haar was komen zitten. De vrouw zei tegen haar dat een man haar had aangeraakt, aldus de politie. De man kwam op hetzelfde moment op het tweetal af en gaf de Schiedamse meteen een harde klap in haar gezicht. De Engelssprekende vrouw liep hierop weg.

De Schiedamse volgde op station Breda haar belager en riep de hulp in van NS-medewerkers. Die hielden de verdachte aan en droegen hem over aan de politie.

Aangifte

Die ontdekte dat de verdachte uit een penitentiaire inrichting in Schiedam was weggelopen. De man moest daar nog zeven maanden zitten en had een zogenoemde Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders opgelegd gekregen, die is bedoeld voor meerderjarigen die vaak met de politie in aanraking komen. De vrouw uit Schiedam heeft aangifte gedaan.