Jongen (10) door vrouw van fiets geschopt en meerdere keren tegen hoofd getrapt in Haarlem

De jongen fietste rond 17.30 uur met een vriendje door de Acaciastraat toen de vrouw plotseling tussen hen in kwam fietsen. Ineens gaf ze de jongen een trap, waardoor hij op de grond viel. Vervolgens schopte de vrouw hem meerdere keren tegen zijn hoofd aan.

Daarna ging de gewelddadige vrouw er vandoor op haar fiets. Het vriendje van het slachtoffer was zo geschrokken dat hij zich tijdens de mishandeling in de bosjes had verstopt. Toen de vrouw eenmaal weg was, hielp hij zijn vriendje en fietsten ze naar huis. Eenmaal daar aangekomen, werd de politie gebeld.

De 10-jarige jongen werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft daar de nacht doorgebracht. Mogelijk wordt hij vandaag ontslagen en kan hij weer naar huis.