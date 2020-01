Marja maakt de wereld een beetje beter met haar tassen

NAARDEN - Met haar duurzame en fairtrade tassen haalt Marja Baas, oprichtster van MYOMY do goods, mensen in Bangladesh uit de armoede. Jaren geleden verdiende zij haar sporen met een succesvol reclamebedrijf, maar Marja wilde wat anders. "Ik wilde iets doen waar de wereld een beetje beter van wordt, en niet alleen ikzelf."

Zes weken later kwam Bot vanuit India terug naar Nederland gevlogen en liet hij de eerste tas zien. Die viel meteen in de smaak bij Marja en besloten werd er 75 te laten maken. Toen ze op een zaterdag langs het hockeyveld stond te kijken naar haar kinderen, ging haar telefoon af. Haar tas stond in Volkskrant Magazine en diezelfde dag had ze maar liefst 900 bestellingen.

Omdat de mensen in de werkplaats in India eigenlijk niet wilden uitbreiden en er op die plek niet kon worden voldoen aan de enorme vraag naar de tassen, verlegde Marja haar koers. Via iemand uit haar netwerk belandde ze in de hoofdstad Dhaka van Bangladesh.

Powervrouw

Na wat opstartproblemen is daar inmiddels een soepel functionerend team in een nieuwe werkplaats actief. Het meest trots maakt het Marja dat Taslima daar de touwtjes in handen heeft. "Een powervrouw, die het geweldig doet, en dat in een masculiene omgeving!"