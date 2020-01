'Snel meer extra beveiligde rechtbanken nodig door capaciteitsgebrek'

AMSTERDAM / SCHIPHOL - De zittingsagenda's van extra beveiligde rechtbanken zitten overvol. De Bunker in Amsterdam-Osdorp en het Justitieel Complex op Schiphol kunnen het werk nauwelijks aan. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor meer capaciteit.

Naves is al in overleg met minister Dekker van Rechtsbescherming.

Wiersum en Marengo

Volgens Naves wordt 2020 een jaar met 'unieke uitdagingen' voor de zwaar beveiligde rechtbanken, want er spelen uitzonderlijk veel liquidatie- en ondermijningszaken die vragen om zware veiligheidsmaatregelen.

Zo is er de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum, waardoor rechters, officieren van justitie en advocaten beter beveiligd moeten worden. Daarnaast speelt het liquidatieproces Marengo tegen de onlangs in Dubai opgepakte Ridouan Taghi.

Proces MH17

Maar dat zijn zeker niet de enige twee zaken voor de extra beveiligde rechtbanken. In maart begint het monsterproces over het neerhalen van vlucht MH17. Dat proces wordt gehouden in de rechtbank op Schiphol en is volgens Naves van ongekende omvang.

Naves vindt ook dat de zwaarbeveiligde rechtbanken nu niet kunnen voldoen aan de wensen van journalisten en het publiek. Deze week werd bekend dat belangstellenden het proces rond de moord op advocaat Derk Wiersum kunnen volgen via een live-videoverbinding in de rechtbank op de Parnassusweg, omdat de publieke tribune van de Bunker in Osdorp naar verwachting te klein is.