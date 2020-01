Touringcar rijdt verkeerslicht uit de grond bij Centraal Station in Amsterdam

Volgens een omstander nam de chauffeur de bocht niet ruim genoeg. Ook de zijkant van de bus is beschadigd geraakt. De chauffeur heeft de kapotte klep in de bus gelegd en is daarna verder gereden. De passagiers konden iets verderop uitstappen.

De Prins Hendrikkade is één van de paar wegen in stadsdeel Centrum waar nog touringcars mogen rijden. Er waren plannen om de bussen in het hele stadsdeel te weren. Dat is nog niet gebeurd.