Nergens zo weinig huizen verkocht als in de Noordkop: "Klopt niet met ons beeld"

DEN HELDER - Bijna overal in Nederland zijn in 2019 meer huizen verkocht dan in 2018., zo blijkt uit cijfers van NVM Makelaas . Er is echter één wel heel opvallende uitzondering: de Noordkop. I n de gemeentes Den Helder en Texel zijn 37,5% minder huizen verkocht ten opzichte van een jaar eerder.

In het laatste kwartaal van 2019 werden er 41 huizen gekocht in Den Helder en op Texel. In 2018 waren dat er in de laatste drie maanden van het jaar 66. Een daling die bijna nergens anders in Nederland te zien is. Sterker nog: geen enkele andere regio kende een grotere daling, zelfs niet Zuidoost-Groningen (-24,9%) of Zuid-Limburg (-0,4%).

Wél veel huizen verkocht?

Helma en Cor Bliek zien als kersverse Jutters een andere tendens. "Dat klopt helemaal niet met mijn beeld. Wij hebben juist gehoord van de makelaar dat er vorig jaar heel veel huizen zijn verkocht in Den Helder en juist aan niet Heldenaren", vertelt Helma. Zij ging afgelopen jaar met pensioen en liet haar kapperszaak en huis in Dirkshorn achter. "We zochten een plaats waar genoeg voorzieningen zijn voor ons met het oog op de toekomst. Zoals een station, bioscoop en genoeg winkels."

