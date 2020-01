Draagbare kunst moet 'verspilling' tegen gaan

NOORD-HOLLAND - Karen en Jolanda zijn twee vrolijke kunstenaars. Kledingontwerpen is helemaal het ding van Jolanda en Karen richt zich meer op fotografie. Wat de twee opviel, was dat kunstwerken na exposities vaak in een depot verdwijnen of erger: ze worden weggegooid.

Omdat ze het zonde vinden dat kunstwerken niet meer als zodanig gebruikt worden, hebben ze iets bedacht. Karen: "We wilden dat de kunstwerken nog eens gebruikt konden

worden. Omdat Jolanda kleding ontwerpt, bedachten we dat we de doeken moesten kunnen dragen. Bijvoorbeeld als een sjaal of rok."

Voor wie denkt dat ze alleen modellen maken voor vrouwen, heeft het mis. Karen: "We hebben ook voor mannen doeken gemaakt. Sterker: er is een fan uit Frankrijk die een mannelijke doek heeft gekocht. En, natuurlijk heb ik er ook een voor mijn man gemaakt", lacht

ze.

Kledingkunst De werken hebben allerlei vrolijke kleuren, die er niet zomaar zijn gekomen. Jolanda: "Naast fashion designer maak ik kunst door middel van de verftechniek marmeren. Je

druppelt de verf op de doeken en krijgt zo heel abstracte vormen." Karen heeft zich op fotografie gericht. Karen: "Ik maak foto’s in nouveau vague stijl. Dat zijn foto’s die bewust

onscherp gemaakt zijn. Ook deze afbeeldingen verwerken we in de doeken. Zo maken we dus kunstwerken die je in je huis kan ophangen. Maar die je ook kan dragen hoe en wanneer het jou uitkomt en zo hopen we een stukje bij te dragen aan een duurzamere samenleving met een vrolijke kleur."