Reddingsbrigade vaker in actie dan in 2018, vooral voor eerste hulp bij ongelukken

NOORD-HOLLAND - De Reddingsbrigade is afgelopen jaar in Noord-Holland veel vaker in actie gekomen dan in 2018. Inclusief het verlenen van eerste hulp én het speuren naar vermiste kinderen is het aantal acties met 11 procent toegenomen.

Rukten de vrijwilligers in 2018 nog 140 keer uit om zwemmers in nood bij te staan, in 2019 deden ze dat 148 keer. Het aantal zwemmers dat door de Reddingsbrigade werd geholpen, is nog harder gestegen. Werden er tijdens de 140 uitrukken in 2018 nog 246 zwemmers geholpen, bij de 148 uitrukken van vorig jaar waren in totaal 302 zwemmers gebaat.

Hoewel het aantal acties voor surfers in nood vrijwel gelijk is gebleven, is het aantal acties voor kitesurfers in nood flink toegenomen. Werden er in 2018 bij 89 acties 84 kitesurfers bijgestaan, in 2019 waren dat 119 kitesurfers bij in totaal 125 acties.

Opvallend is de toename het aantal levensbedreigende situaties waaruit kitesurfers zijn gered. In 2018 was het vier keer een kwestie van leven of dood, vorig jaar hingen de levens van veertien kitesurfers aan een zijden draadje.