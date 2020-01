WIJDEWORMER - De A7 is ter hoogte van Wijdewormer in de richting van Zaandam dicht. Eerder op de avond vond er een ongeluk met drie auto's plaats.

Of er gewonden zijn gevallen is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat laat op Twitter weten dat het bergen van de auto's nog wel even gaat duren. Ook ligt er nog veel troep op de weg.

Automobilisten wordt aangeraden om via de N235 te gaan.