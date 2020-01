Kleuters week in de kou door vuurwerkvandalen: "Dit kan van geen kant"

Op de eerste schooldag van het jaar werd ontdekt dat de verwarming het niet deed waardoor er in steenkoude lokalen les moest worden gegeven. Met kacheltjes van ouders is geprobeerd de school nog een beetje op te warmen.

Wethouder onderwijs Geert-Jan Hendriks bezocht vandaag de school. Hij kan er met z'n hoofd niet bij dat jongeren de ketel kapot hebben gemaakt.

"Het is niet de eerste keer dat de school het slachtoffer is van vandalisme. Er zijn al eerder ruiten vernield, graffiti gespoten en nog meer. Dit kan echt van geen kant. Het groepje jongeren dat dit zou hebben gedaan is in the picture, maar er is nog niemand aangehouden, aldus de wethouder.

De schooldirecteur heeft aangifte gedaan wegens vernieling. Inmiddels zitten de docenten en hun leerlingen er weer warmpjes bij.