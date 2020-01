Gewapende overval op drogisterij in Zaandijk, dader voortvluchtig

ZAANDIJK - Een drogisterij in Zaandijk is vanavond overvallen. Rond 17.30 uur kwam een gewapende man de zaak aan de John Lennonstraat binnen en bedreigde het personeel.

Daarbij gebruikte hij een mes, meldt de politie Zaanstreek op Facebook. Hij is nog voortvluchtig. Onbekend is of hij iets heeft buitgemaakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Signalement

De politie is op zoek naar de man. Het zou gaan om een forse, blanke man van rond de 40 jaar met rossig, krullend haar. Hij is ongeveer 1.85 lang. Ten tijde van de overval droeg hij een zwarte broek met een grijs vest en had hij een sjaal voor zijn mond.

De politie verzoekt mensen die iets hebben gezien ten tijde van de overval contact op te nemen.