Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk volledig rookvrij

BEVERWIJK - Sinds 1 januari is het Rode Kruis Ziekenhuis volledig rookvrij. Dat schrijft het ziekenhuis op haar website .

Vandaag werd de rookabri voor de ingang van het ziekenhuis verwijderd, waardoor patiënten, artsen, bezoekers en leveranciers die willen roken moeten uitwijken naar een plek buiten het ziekenhuisterrein. Dat geldt ook voor mensen die e-sigaretten roken.

Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het RKZ, legt op de website van het ziekenhuis uit waarom hiervoor gekozen is. "Roken past gewoon niet in een omgeving die dag en nacht bezig is met het verbeteren van de gezondheid", aldus Van den Heuvel.

NH Nieuws maakte eerder een reportage over de strijd die RKZ-longarts Pauline Dekker voert tegen tabaksverslaving. Tekst gaat verder onder de foto: