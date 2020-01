Vijf auto's betrokken bij ongeluk op A9: ruim half uur vertraging richting Alkmaar

HAARLEM - Door een ongeluk met vijf auto's op de A9 bij Rottepolderplein, loopt het verkeer richting Alkmaar volledig vast. Vanwege het ongeluk waren er ter hoogte van Haarlem-Zuid twee rijstroken dicht. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven, maar staat er nog wel een flinke file.

Verkeer op de A9 kwam door de afgesloten rijstroken al bij Badhoevedorp in de file terecht. De vertraging loopt op tot meer dan een half uur, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB ben je zelfs 50 minuten later op de plaats van bestemming.

Details over het ongeluk zijn nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Weten waar het bij jou in de buurt vaststaat? Bekijk dan hier de meest actuele file-informatie.