Arie redde een bewusteloze drenkeling uit het water: "Je schrikt behoorlijk"

"Je schrikt behoorlijk als je een persoon als een sterretje met armen en benen wijd en z'n gezicht naar beneden in het water ziet drijven", zegt Arie een dag later tegen NH Nieuws. "Ik vroeg eerst of er al een ambulance onderweg was en toen ben ik onmiddellijk de echte held gaan helpen." Arie doelt op de hardloopster die onmiddellijk te water ging om vanuit het water de man naar de kant te duwen. Wie die vrouw is, is tot nu toe onbekend.

Niet sterk genoeg

De scholieren probeerden het loodzware doorweekte lichaam de kant op te trekken maar ze waren daarvoor niet sterk genoeg. Arie slaagde er samen met een andere voorbijganger wel in de man op de kant te trekken en hem in stabiele zijligging op de vlotbrug te krijgen. Toen was de ambulance al vlakbij.