Noord-Hollandse gas- en elektranetwerken dit jaar voor bijna half miljard geüpgraded

NOORD-HOLLAND - Alliander investeert dit jaar voor 425 miljoen euro in elektriciteits- en gasnetwerken in Noord-Holland. Dat is bijna de helft van het totaalbedrag (882 miljoen) dat de netbeheerder dit jaar in haar hele verzorgingsgebied uitgeeft.

Dat blijkt uit het jaarplan (.pdf) van het bedrijf, dat vandaag is gepubliceerd. Van de 425 miljoen wordt 154 miljoen euro besteed aan netwerken in Amsterdam, de resterende 271 miljoen is bestemd voor projecten in de rest van de provincie. Dat zo'n groot deel van de investeringen in Noord-Holland worden gedaan, heeft te maken met de voortdurend groeiende vraag naar energie. Vooral in het zuiden van Noord-Holland staat het elektriciteitsnetwerk flink onder druk. Niet alleen Schiphol, ook de dichtbevolkte woonwijken in plaatsen als Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp slurpen energie.

En voordat ons groeiende elektrische wagenpark de weg op kan, moet er natuurlijk eerst een paar uur gestekkerd worden. Om nog maar te zwijgen van de datacenters, waarvan er door door onze groeiende online activiteit steeds meer nodig zijn. 'Capaciteit niet toereikend' De huidige 'netwerkcapiciteit is niet toereikend' om aan die vraag te voldoen, erkent Alliander. Het bedrijf is daarom bijvoorbeeld in en met Amstelveen en Haarlemmermeer op zoek naar geschikte plekken voor verdeelstations, maar ondervindt geregeld weerstand van bewoners die niet op zo'n station zitten te wachten. In Bussum is inmiddels een plek gevonden, en in Zuid-Kennemerland wil het bedrijf de stations uitbreiden en kabels vervangen. Tussen Schagen, Heerhugowaard en Hoogwoud wordt later dit jaar een transformatorstation in gebruik genomen.

Een deel van de miljoenen die in Noord-Holland worden geïnvesteerd, wordt gebruikt om de laatste hand te leggen aan Windpark Wieringermeer, dat later dit jaar wordt geopend. Dat park bestaat uit 99 windmolens die 280.000 huishoudens van groene stroom moeten gaan voorzien. Een ander initiatief is de ontwikkeling van een warmtenet in de Haarlemse wijk Schalkwijk, waarvoor meerdere duurzame warmtebronnen - waaronder mogelijk aardwarmte - worden opgewekt. Amsterdam Tot 2030 heeft de hoofdstad zes á acht nieuwe elektriciteitsverdeelstations nodig om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te blijven voldoen. Dit jaar wordt onder meer een begin gemaakt met een station op IJburg, dat de andere stations in de stad moet ontlasten. Verdeelstations in Bijlmer-Noord en Watergraafsmeer worden uitgebreid, om onder andere ook nabijgelegen datacenters van energie te voorzien. Ook het afsluiten van woningen van het gasnet, kost de nodige duiten. Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. Vorig jaar is er een begin gemaakt met woningen in de Gentiaanbuurt, maar dit jaar volgens ook andere wijken. Verder investeert Alliander in (semi-)publieke laadpalen voor elektrische auto's en in het borger van de energievoorzieningen tijdens het wegwerken van achterstallig onderhoud van bruggen en kademuren.