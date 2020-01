Commissaris van de Koning hoopt in nieuwe jaar op meer vertrouwen in overheid

NOORD-HOLLAND - Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning van Noord-Holland, hoopt dat de burgers de overheid in de toekomst meer zullen vertrouwen. Een groot deel van zijn nieuwjaarstoespraak van vanmiddag stond in het teken van het vertrouwen in de overheid (en het gebrek daaraan).

ANP

Van Dijk merkte op dat vertrouwen van de bevolking in het openbaar bestuur de hoeksteen van de politiek is. "Als het daaraan zou ontbreken, dan kun je als overheid alleen nog

met repressie de boel bij elkaar houden. En dan is er dus feitelijk geen sprake meer van democratie", zo vertelde hij. Verbetering Ondanks dat Nederlanders relatief gezien veel vertrouwen hebben in de overheid, ziet Van Dijk nog genoeg ruimte voor verbetering. "Helaas is het zo dat onze overheid tegenwoordig niet altijd weet te bieden wat de bevolking wel terecht verwacht en van een overheid

mag verwachten", aldus Van Dijk. "Denk aan de problemen bij de Belastingdienst, aan wachtlijsten in de zorg, aan scholen die vanwege een lerarentekort moeten sluiten en aan de tekorten bij de politie." Van Dijk vertelt dat onder andere burgemeesters zich zeer bewust zijn van het belang van vertrouwen. Hij benadrukt dat hen ruimte en vertrouwen moet worden geboden zodat zij hun verbindende rol in de gemeenschap kunnen vervullen. "Maar het vertrouwen mag niet afnemen door burgemeesters in de positie te dwingen van sheriff, scheidsrechter of speelbal."

Vuurwerkverbod Ook haalt Van Dijk de discussie aan over een vuurwerkverbod. Hij noemt de verruwing van de jaarwisseling zorgelijk. "Hulpverleners worden niet alleen gehinderd, maar zelfs fysiek bedreigd en belaagd. Dit hufterig gedrag jegens hulpverleners moet

stoppen", aldus de Commissaris Toch is hij niet voor een algeheel vuurwerkverbod: "Want het kan niet zo zijn dat enkelen het plezier van de meerderheid verpesten. Duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren, want de

huidige situatie blijkt niet te handhaven. Een goede optie kan zijn om in gemeenten - zoals in Rotterdam - een centraal vuurwerk te organiseren.

Van Dijk sluit zijn toespraak af hoopvol af: "De verschillende overheden tonen de ambitie om de uitdagingen die er zijn, aan te pakken. Vertrouwen speelt daarbij een sleutelrol. Vertrouwen genieten, en vertrouwen geven."