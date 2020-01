Bewoners net op tijd verhuisd: door geknapte waterleiding zonk woonboot

WIERINGERWAARD - De hoogbejaarde bewoners die tot voor kort in een woonboot in Wieringerwaard woonden, verhuisden vijf weken geleden hun laatste spullen. Net op tijd, want vanmiddag dreigde de woonboot door een geknapte waterleiding te zinken.

Een waterleiding in de boot die in het Waardkanaal ligt was gesprongen, waardoor de kelder onder water kwam te staan en de boot ging verzakken.

Hun zoon Jeroen Oud wist nog een schilderijtje uit de boot te redden. "De woonboot is van mijn ouders. Inmiddels zitten ze in een aanleunwoning, maar mijn moeder heeft hier tot voor kort nog gewoond. Maar ze is nu negentig, dus dat kon niet meer."

Toch hoefde hij niet te vrezen voor verlies van veel eigendom. Jeroen: "Ze zijn vijf weken geleden weggegaan en toen hebben we alles meeverhuisd. Er stonden niet veel spullen meer binnen, hoor. Net op tijd, inderdaad." De brandweer heeft het water uit de boot gepompt, waardoor de woonboot weer recht is komen te liggen.