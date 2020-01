'Officieren van de oude Schutterij van Alkmaar' weer in volle glorie te zien

In 1641 maakte Van Everdingen het enorme schilderij. Hij was toen zo'n 24 jaar oud. Dit schuttersstuk was zijn eerste grote opdracht en voelde voor hem als een soort visitekaartje voor potentiële klanten, aldus onze mediapartner Alkmaar Centraal.



Te slechte staat

Het schilderij was er vorig jaar slecht aan toe, zelfs zo slecht dat het niet meer getoond kon worden. "Je ziet allemaal scheuren en gaten. Daar is in het verleden ook al wat aan gedaan, maar dat was helaas niet even fraai meer", vertelde conservator Christi Klinkert van het Alkmaarse museum destijds aan NH Nieuws.