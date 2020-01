Eigenaar 'verdwaalde' lichaamsdelen Schiphol terecht

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens een woordvoerder van de marechaussee is nu vastgesteld dat het menselijke resten waren bestemd voor de medische wetenschap. Omdat de documenten ontbraken en het om lichaamsdelen ging, stelde de marechaussee een onderzoek in en beschouwde de situatie zolang als 'verdacht'. Uiteindelijk zijn na bijna twee dagen onderzoek de lichaamsdelen herenigd met de rechtmatige eigenaar.

Krat

Aanvankelijk meldde de marechaussee dat het om een verdwaalde koffer ging die in een hangaar op Schiphol werd aangetroffen, maar volgens de woordvoerder zijn de resten vervoerd in een krat. Het is onduidelijk of de krat in een vliegtuig werd aangetroffen of alleen in de hangaar is geweest. Welke maatschappij de krat vervoerde en in welke hangaar de lichaamsdelen werden gevonden, wordt niet bekendgemaakt door de marechaussee.