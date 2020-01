Ajax haalt Babel voor de tweede keer terug

AMSTERDAM - Het zal er al even aan te komen en nu is het rond: Ryan Babel komt terug naar Ajax. Hij sluit tot het einde van het seizoen op huurbasis aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Dat bevestigt zijn zakenwaarnemer aan De Telegraaf en het AD. Het is de tweede keer dat de 33-jarige aanvaller terugkeert bij de club waar hij groot werd.

De in Amsterdam geboren Babel doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in 2004, waarna hij in 2007 voor bijna achttien miljoen euro naar Liverpool verkaste. Destijds was dat een record voor een speler uit eigen jeugd. De Engelse ploeg verruilde hij na vier jaar voor Hoffenheim. Na één jaar in Duitsland gespeeld te hebben, keerde Babel terug in Amsterdam. Lang bleef hij toen echter niet, na één seizoen vertrok hij weer. De aanvaller speelde daarna nog voor Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo de La Coruña, Beşiktaş, Fulham en Galatasaray. Babel speeldem, ondanks zijn afwezigheid tussen 2011 en 2017, 63 interlands voor Oranje.

Voor de winterstop kampten de Amsterdammers met veel blessures in de aanval. David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad waren alle drie tegelijk uit de roulatie. De ploeg van Ten Hag kan een aanvallende versterking dus goed gebruiken.