Beverwijkse ganzenfamilie heeft lak aan verkeersregels en scharrelt rustig door rood

BEVERWIJK - Sommige Beverwijkers zullen er niet van opkijken, want de ganzenfamilie die vanochtend de aandacht van onze voorbijrijdende verslaggever trok, houdt zich al langere tijd op in de buurt van de Laan der Nederlanden. Ook al stond het verkeerslicht al op groen, toch moest de verslaggever een poosje wachten, voordat hij weer gas kon geven. Eén voor één staken ze de straat over, een mooi tafereeltje.