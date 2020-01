De Peiling: VVD en D66 willen wonen op recreatiepark legaal maken

55.000 mensen wonen illegaal

In de meeste vakantieparken is het verboden om er het het hele jaar te wonen. Veel mensen lappen die regel echter aan hun laars. In Nederland wonen naar schatting 55.000 mensen illegaal het hele jaar door in een vakantiehuisje. Het gaat om veel ouderen, maar ook om starters die als gevolg van de woningnood geen betaalbare woning kunnen vinden en om mensen die door een scheiding of andere problemen dakloos zijn geworden.

Betrapt

"Die mensen worden elke ochtend wakker met de vraag of ze die dag betrapt worden. Ze leven in een permanente onrust", zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis tegen RTL Nieuws. Hij vindt het niet uit te leggen dat in een tijd van grote woningnood het bewonen van een vakantiewoning wordt gecriminaliseerd. Koerhuis wil daarom dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om het wonen op een recreatiepark snel te legaliseren.