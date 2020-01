Vrachtwagen vliegt uit de bocht en belandt in akker: N240 tijdelijk dicht

WIERINGERWERF - Een vrachtwagenchauffeur heeft vanochtend een kleine inschattingsfout gemaakt op de Medemblikkerweg (N240) voorbij Wieringerwerf. De man vloog met zijn wagen uit de bocht en belandde in de naastgelegen akker.

Dat gebeurde rond 5.30 uur vanochtend. Toen de chauffeur merkte dat hij naast de weg reed probeerde hij nog bij te sturen, maar zonder succes.

Weg tijdelijk dicht

De ongeveer vijftien ton wegende vrachtwagen is weggezakt in de blubberige grond en kan geen kant meer op. Een groot bergingsvoertuig komt naar de Medemblikkerweg om een helpende hand te bieden. Tot die tijd is de weg afgesloten.