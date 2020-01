Snorfietser met drugs op zak loopt tegen de lamp door zachte band

ZAANSTAD - Een snorfietser is gisterenmiddag in de Zaanstreek aangehouden voor het bezit van harddrugs. Om wat voor verdovende middelen het exact gaat, wordt nog uitgezocht.

Eigenlijk wilden de surveillerende agenten de snorfietser alleen attenderen op het gebrek aan lucht in z'n achterband. Maar toen ze eenmaal voor hem stonden, bleek het om 'een bekende' te gaan 'met antecendenten op verdovende middelen'. Met andere woorden: de man had zich in het verleden al eens schuldig gemaakt aan drugsgerelateerde criminaliteit.

De agenten besloten de man daarom te controleren en te fouilleren. "Tijdens deze controle troffen wij meerdere verdovende middelen aan", schrijven ze. Vermoed wordt dat het om MDMA, cocaïne en 2CB gaat.

De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau, waar de recherche hem heeft verhoord. Binnenkort moet hij zich voor de rechter verantwoorden.