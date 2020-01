Gewapende overval op cameraploeg EenVandaag vastgelegd op beeld

AMSTERDAM - Een cameraploeg van EenVandaag is op vrijdag 15 november aan het filmen in Amsterdam Zuidoost als zij de schrik van hun leven krijgen. Twee jongens op een rode scooter richten een vuurwapen op de ploeg en gaan er vandoor met de camera.

De cameraploeg van EenVandaag is die dag bezig met een reportage over geweld in Amsterdam Zuidoost. De verslaggever en cameraman zijn net klaar met filmen en staan te praten op de hoek van de Albert Camuslaan en de Agatha Christiesingel. Over de stoep komen twee mannen op hen af gereden.

Vuurwapen

Dit gebeurt rond tien over half vier in de middag. De verdachten rijden op een rode 125cc tweetakt motorscooter van het merk Piaggio SKR. Als de overvallers bij de journalisten aankomen stapt de passagier van de scooter af.

De man die is afgestapt heeft een vuurwapen bij zich. Met gestrekt arm richt hij het wapen op de cameraploeg. Met zijn andere hand pakt hij de camera die op de grond staat. Een van de journalisten probeert de man tegen te houden, maar tevergeefs.

Signalement

De passagier van de scooter is een man tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur, een ingevallen gezicht, kort haar en een lichtgetinte huidskleur. De man spreekt Nederlands met een Amsterdams accent. Ook is op beelden te zien dat hij tijdens de overval een grijze sweater met capuchon, witte sportschoenen en een tasje draagt. De tweede verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur en draagt een blauwe jas met capuchon.

De politie wil graag weten wie de verdachten herkent, of wie de rode scooter heeft gezien. De mannen zijn na de overval gevlucht in de richting van de Albert Camuslaan en de Alexander Dumaslaan.