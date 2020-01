IJsclub Hoogkarspel houdt veiling om ijsbaan om te toveren tot sportcircuit

HOOGKARSPEL - De landijsbaan in Hoogkarspel wordt elke winter gevuld met water. Hierdoor kunnen er geen andere activiteiten meer plaatsvinden, wat in de zomer wel veel gebeurt. Daarom wil IJsclub Hoogkarspel de landijsbaan omtoveren tot een multifunctioneel sportcircuit waardoor er het hele jaar rond gebruik van gemaakt kan worden.

De ijsclub heeft een concept bedacht waardoor het hele jaar gebruik gemaakt kan worden van de landijsbaan. “Het multifunctionele sportcircuit houdt in dat er een asfaltring van 425 meter geplaatst wordt waarop mensen kunnen hardlopen, skeeleren of wielrennen", vertelt Jos Kaarsemaker, de voorzitter van IJsclub Hoogkarspel.

Naast de asfaltring komt er ook een plaats waar mensen kunnen bootcampen van 900 vierkante meter met diverse sportattributen.

Veiling

Om een multifunctioneel sportcircuit te realiseren is er veel geld nodig. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld en een deel wordt betaald door sportsubsidies, maar de ijsclub moet zelf nog vijftigduizend euro bijleggen. Daarom heeft de ijsclub allemaal creatieve manieren bedacht om aan het geld te komen.

Naast het verkopen van stukken asfalt van 125 euro per meter houden ze ook een veiling. Voor de veiling hebben ze verschillende kavels nodig. Veertig mensen zetten zich hiervoor in door folders te verspreiden en die uiteindelijk op te halen in de hoop dat de mensen een leuke kavel aanbieden. “Dit kan van alles zijn: een avondje klaverjassen of een uitvoering van een band, echt van alles“, aldus de voorzitter.

Na de veiling op 28 februari hopen ze genoeg geld te hebben opgehaald om begin juni te beginnen met verbouwen en dan uiteindelijk in september het multifunctionele sportcircuit feestelijk te kunnen openen.