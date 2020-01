Zedenverdachte Keith Bakker blijft langer vastzitten

AMSTERDAM - Het schorsingsverzoek van de bekende voormalige verslavingsgoeroe Keith Bakker (59) is afgewezen. Dat heeft de rechtbank vanmiddag besloten tijdens de eerste pro-formazitting. Bakker, weer verdacht van een zedenmisdrijf, was zelf niet bij de zitting aanwezig, hoewel de rechtbank dat wel had verwacht.

Ondanks zijn eerdere uitgebreide verklaring, is Bakker vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal om zichzelf te verdedigen. Volgens zijn advocaat Patrick van der Meij verwachtte de zedenverdachte namelijk niet dat er 'heel veel zou gaan gebeuren'.

Naar eigen zeggen had de voormalige goeroe alleen een relatie met het meisje en was hij niet haar therapeut. Om dat te bewijzen zette Bakker eerder een 142 pagina's tellende verklaring online, waarin hij meerdere intieme gesprekken met zijn ex-vriendin publiceerde. Ook zette hij een brief online die zij zou hebben geschreven.

Bakker had zijn eigen afkickkliniek en werd bekend door programma's als Family Matters, waarin hij probleemjongeren en hun families bijstond. In 2010 kwam hij al onder vuur te liggen, nadat ex-patiënten hem ervan beschuldigden hen seksueel te hebben misbruikt.

Daarnaast zit Bakker volgens zijn advocaat in een lastig parket om zich te verweren'. "Vind maar eens bewijs dat je iets niet hebt gedaan", stelt Van der Meij. Hij benadrukt dat er meerdere kanten aan dit verhaal zijn. "Het is haar woord tegen het zijne."

Hij beweert dat er bovendien gebreken te ontdekken zijn in de tenlastelegging. Zo is de kans op herhaling volgens Van der Meij klein, in tegenstelling tot wat het OM verwacht. "Het is onwaarschijnlijk dat mijn cliënt in een soortgelijke situatie terecht komt en zich daaraan overgeeft."

Daarnaast vindt de advocaat de aanklacht ongegrond en zijn er volgens hem onvoldoende bezwaren. "Iedereen in het dossier lijkt een belang hebben om hun eigen straatje schoon te vegen."

Voorlopige hechtenis

Hij vraagt daarom de rechtbank om de voorlopige hechtenis op te heffen, zodat Bakker zijn proces in vrijheid kan afwachten. Ook omdat Bakker zo meer ruimte krijgt om mee te werken aan het onderzoek en daarmee een betere kans op een eerlijk proces heeft.

Maar de officier van justitie gaat daar niet in mee. Er zou wel degelijk sprake zijn van recidivegevaar, aangezien 'de verdachte in 2012 al veroordeeld is voor soortgelijke fouten'. Ze stelt bovendien dat het hier gaat om 'buitengewoon ernstige fouten'.

PTSS

Het meisje zat volgens de officier zelf niet te wachten op de relatie. "In die periode was ze kwetsbaar en had ze een eetstoornis. Op dat moment is de verdachte in haar leven gekomen en heeft hij zich in het gezin gewrongen."

Het meisje zou onder behandeling zijn geweest bij de GGZ en lijden aan PTSS.

18 jaar

Daarnaast was ze wel degelijk minderjarig op het moment dat er een seksuele relatie ontstond, stelt de officier. "De verklaring dat het seksuele contact pas na haar achttiende plaatsvond, is op nadrukkelijk verzoek van de verdachte opgeschreven. Dat is gebleken uit nader verhoor en heeft de verdachte ook bevestigd."

De rechtbank beaamt dat het hier gaat om ernstige feiten. Het verzoek om schorsing wordt daarom afgewezen. "Het belang van de strafvordering weeg zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte."

Op 20 maart zal de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden.