VIDEO: Hilversumse op eigen oprit beroofd van portemonnee

De vrouw komt de bewuste dag rond 19.30 uur aan bij haar woning aan de Schuttersweg, zo is te zien in Bureau NH. Kort nadat ze is uitgestapt, komt er een man op haar af. Hij eist haar portemonnee, maar als ze die weigert af te staan, volgt er een worsteling. Hoewel ze de verdachte een paar keer slaat en schopt, slaagt hij er toch de hand op haar portemonnee te leggen en gaat er vandoor.

Beter in beeld in supermarkt

Hoewel de man op de beelden van de camera aan de gevel nauwelijks herkenbaar is, heeft een camera in de Albert Heijn in winkelcentrum Kerkelanden hem eerder die dag beter vastgelegd. Het gaat volgens de politie om een man met een fors postuur van ongeveer 1,85 meter lang en een geschatte leeftijd tussen de 37 en 43 jaar oud.