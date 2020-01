West-Friese burgemeesters over vuurwerkverbod: "Zonder handhaving werkt het niet"

WEST-FRIESLAND - De burgemeesters van de West-Friese gemeentes zijn min of meer voor een landelijk vuurwerkverbod, mits er de mankracht is om ook daadwerkelijk te gaan handhaven. Vrijdag bespreekt de ministerraad een eventueel vuurwerkverbod.

Zowel burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer als Michiel Pijl van Drechterland sluit zich aan bij de uitspraken van de Haagse burgemeester Johan Remkes, die een handhaafbaar vuurwerkverbod wil in Nederland. "Ik deel het steeds breder levende gevoel dat de vuurwerktraditie landelijk wel aan herziening toe is, hoe jammer dat ook is”, aldus Michiel Pijl. “Ik sluit me aan bij Remkes die pleit dat ouders hun kinderen in de gaten moeten houden. Handhaving van lokale vuurwerkvrijezones is niet te doen, dus dit moet echt landelijk worden geregeld.” Gertjan Nijpels volgt ook de lijn van Remkes: “Maar nee zeggen is één, nee doen is twee. Handhaving moet dan inderdaad wel mogelijk zijn." Jaarwisseling geen vrijbrief voor wangedrag Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn en burgemeester Frank Streng van Medemblik spraken zich standvastiger uit over het vuurwerkverbod. Na de vuurwerkmishandeling van Andijker Siebe zei Streng het volgende over het gedrag rondom de jaarwisseling: “Deze tijd van het jaar moet geen vrijbrief worden van wangedrag." Streng is naast Nieuwenburg ook voor een vorm van een verbod in West-Friesland. Al geeft hij wel aan dat het zonder extra bezetting moeilijk zal zijn om zo'n verbod te handhaven. Als het aan burgemeester Nieuwenburg ligt, komt er landelijk een verbod op knalvuurwerk (tekst gaat verder onder video):

Burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec sprak zich vorige week al uit over een vuurwerkverbod. De geliefde Ceres-molen ging namelijk in vlammen op, waarvan de oorzaak mogelijk vuurwerk was. Toch is de brand geen reden voor hem om een vuurwerkverbod in te stellen. "Dat mensen emotioneel reageren op vuurwerk, begrijp ik. Maar tegelijkertijd zijn er mensen ook blij met de traditie. Ik vind het inderdaad passender om deze discussie op landelijk niveau te voeren, niet op regionaal niveau."

Quote "Handhaving op vuurwerkvrije zones is niet te doen. Daarvoor ontbreekt capaciteit." enkhuizer burgemeester eduard Van zuijlen

Voor burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen zit de crux hem vooral in het handhaven. “Inmiddels weet iedereen dat handhaving op vuurwerkvrije zones niet te doen is. Daarvoor ontbreekt eenvoudig de capaciteit. Een algemene handhaving op vuurwerkgebruik kan wel - als dat wettelijk mogelijk is. Handhaving van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is een optie. Moeilijker, maar niet onmogelijk. Wat mij betreft spreekt de bevolking zich uit en neemt de raad uiteindelijk een besluit." Burgemeester Jan Franx van Koggenland is lang op vakantie en kon daarom geen reactie geven. 💬 Mail ons met jouw verhaal!

