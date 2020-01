André Kuipers opent Techlab op D'Ampte in Hoorn: "Ik ben jaloers!"

Het nieuwe techlab is onderdeel van het TechniekPact in de regio: een samenwerking tussen verschillende vmbo-scholen. Er is jaarlijks een tekort van ongeveer 150 mbo-geschoolde mensen in West-Friesland, en het pact moet dit oplossen. Met het pact tussen vmbo-scholen, het bedrijfsleven en de Westfriese gemeenten moet de kloof tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt verkleind worden.

Aan astronaut André Kuipers de eer om het lab te openen. Met een drone vloog hij de sleutel naar wethouder Samir Bashara, die de deuren naar het moderne lab opende. Volgens directeur Stef Macke gaat dit niet de laatste zijn. "Het moet een faciliteit voor de hele regio worden, ook voor basisschoolleerlingen."

Afgesproken is dat het Tabor College D'Ampte en het Martinuscollege in Grootebroek de concentratiepunten van de regio worden.

In het nieuwe techlab worden leerlingen van onder andere basisscholen uitgenodigd om kennis te maken met verschillende aspecten van de moderne technologie, zoals bijvoorbeeld robotica en virtual reality.