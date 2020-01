Inbrekers lijken al weken rond te lopen in Andijk en slaan toe in restaurant

ANDIJK - Egbert Schaft liep zijn restaurant zaterdagochtend beduusd binnen. De kas was leeggeroofd en inbrekers hadden een ravage achtergelaten. "Ze lijken rond te lopen in Andijk, want de dieven hebben al eerder bij mij en ook bij een andere zaak verderop geprobeerd in te breken", vertelt hij.

"Ik opende nietsvermoedend mijn zaak, toen ik de enorme ravage zag", vertelt Egbert, die restaurant 't Skaffie runt in Andijk. Twee inbrekers haalden in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn kassala leeg, namen drank mee en maakten veel kapot. "Ze hebben een stelling van de muur getrokken, waar niets van waarde in stond. Alles lag op de grond."

Het zou volgens Egbert gaan om 'een dikke en een dunne' inbreker. "Ze zijn namelijk binnengekomen via het hele kleine raampje bij het magazijn. Daar past die dikke zeker niet doorheen." De ander moet voor hem de deur hebben open gedaan, toen hij binnen was.

Tweede poging

Het is de tweede poging dat de mannen bij Egbert probeerden in te breken. "Vorige keer mislukte het omdat het alarm afging. Toen probeerden ze via de voordeur binnen te komen. Ik herken ze van die camerabeelden, dat was op 7 december. Nu is het ze helaas wel gelukt omdat ze het magazijn hebben geplunderd. Daar hangt helaas (nog) geen camera."

Voor Egbert is het vooral de boosheid die regeert. "Je hebt er zoveel rompslomp aan en extra werk. En dat allemaal naast je normale werk. Het was hier zo'n bende, het is echt heel erg. Niet te geloven", zegt hij.

Inbrekers lopen rond in Andijk

Egbert plaatste zijn bewakingsvideo's op sociale media en kreeg al snel een reactie van een andere ondernemer in Andijk. "Ik kreeg een belletje dat een dorpsgenoot deze mannen ook voor zijn winkel had gezien, terwijl ze heel verdacht naar binnen zaten te kijken. Die had de politie gebeld en agenten hebben om hun identiteit gevraagd", vertelt Egbert. "Ze lopen hier dus sowieso sinds 7 december rond en proberen van alles uit."

De restaurant-eigenaar hoopt dat de zaak wordt opgelost, maar heeft er vertrouwen in omdat hij bewijsmateriaal tegenkwam tijdens het opruimen. "Ze hebben een flesje ice-tea leeggedronken en in de normale container gegooid. Ik recycle alles, dus wij doen dat nooit. Die heb ik meegegeven aan de politie voor DNA, dat flesje werd gelijk veiliggesteld."