Bets (86) doneert communiejurkje van parachutestof aan luchtoorlogmuseum

"De parachutes, die eigenlijk vernietigd moesten worden, bewaarden we dan onder het hooi", vertelt Bets aan NH Nieuws. "Er was toen textielschaarste. En de vrouw van de knecht die bij ons werkte heeft er toen in 1946 een communiejurkje van gemaakt, schitterend toch?"

Dat het jurkje in het museum een plek krijgt vindt ze niet alleen heel mooi, maar ook belangrijk. "Het verhaal over de oorlog moet blijven leven. En dat onze ouders bij de ondergrondse zaten, maakt me trots", aldus Bets.

Johan Graas, voorzitter van museum Fort Velshuis, is in zijn nopjes met het nieuwe museumstuk. "Dit jurkje is echt van een parachute gemaakt dat gedropt is op mandrill. Het is dus niet alleen een jurkje dat gedragen is tijdens een communie, maar het is ook het hele verhaal erachter. [..] En dat is toch fantastisch om te kunnen vertellen aan de jeugd of bezoekers?", aldus Graas.

Fort Veldhuis zal het communiejurkje vanaf april voor het eerst gaan presenteren aan het publiek.