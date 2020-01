Wijdemeren gaat op zoek naar nieuw gemeentehuis

WIJDEMEREN - Het college van Wijdemeren gaat onderzoeken wat de toekomst is van het gemeentehuis. Het kost een hoop geld om het huidige pand up-to-date te houden en tegelijkertijd is het een kansrijke bouwlocatie. Het kan dus zo maar zijn dat de ambtenaren gaan verhuizen.

Wat de mogelijkheden zijn moet een onderzoek gaan uitwijzen. Aanleiding hiervoor is dat het gemeentehuis, voormalig kantoorpand van Knorr, erg aan onderhoud toe is. Wethouder Jan Klink licht toe dat het twee miljoen euro gaat kosten. Daarnaast zijn er nog vele miljoenen extra nodig om het pand in de toekomst aan duurzaamheidseisen te laten voldoen.

Een andere reden is dat er een behoefte is aan woningen in de gemeente. Gezien dat 80% van de gemeente onderdeel is van Natura 2000 zijn er weinig geschikte locaties. Maar op deze grond is het gemakkelijk te realiseren, want het is eigendom van de gemeente en het ligt in stedelijk gebied. Tot slot is de ambitie van het college dat de gemeente binnen acht jaar opgaat in één grote Gooise gemeente en dan zou een gemeentehuis wellicht helemaal niet nodig zijn.

Onderzoek

De komende maanden wordt onderzocht wat nodig is, wat ze willen en wat ze daarvoor moeten doen. Het kan dus zijn dat ze het huidige pand gaan renoveren of dat ze op zoek gaan naar een andere locatie binnen de gemeente. Dat is nog niet zo makkelijk gezien de weinige ruimte in Wijdemeren. Volgens de wethouder kan het nieuwe onderkomen alle vormen hebben: koop, huur, erfpacht of lease.

Het onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis moet in juni zijn afgerond.