Ex-'straatschoffie' Ben over geweld door jongeren: "Ze hebben eerder hulp nodig"

AALSMEER - Steekpartijen, ruzies en wapenbezit: de laatste tijd was bruut geweld door minderjarigen schering en inslag in Haarlemmermeer en Amstelland. Hoe kan deze ontwikkeling worden aangepakt? Aalsmeerder Ben Beka maakte het van dichtbij mee. Inmiddels is hij MBO-docent in de regio, maar als minderjarige maakte ook hij de straat onveilig.

In Hoofddorp worden midden december twee jongens van 15 opgepakt voor een dodelijke roofoverval. Een week voor de jaarswisseling wordt in Amstelveen een 63-jarige man neergestoken door twee minderjarigen. En een agent uit Buitenveldert deelt afgelopen maandag zijn zorgen over het wapenarsenaal dat hij bij jongeren aantreft. 'Van kwaad tot erger' Hoe kan het dat je op zo'n jonge leeftijd afglijdt? Ben legt uit het dat het op straat makkelijk van kwaad tot erger gaat: Tekst gaat verder onder de video

Als Ben 14 is wordt hij op straat aangesproken door jongerenwerker Sam van de gemeente. Hij weet de juiste snaar te raken bij Ben en zorgt er uiteindelijk voor dat hij op het rechte pad komt. Aanpak van jongerenwerker Volgens Ben kwam dat door zijn aanpak. Sam liet hem zien hoe het ook anders kan. Tekst gaat verder onder de video

Nu Ben MBO-docent is wil hij zich ook inzetten voor jongeren die het moeilijk hebben, en die zich misschien ook niet door iedereen begrepen worden. De Aalsmeerder ziet in dat de jongeren hulp nodig hebben, vóór de boel kan escaleren. Tekst gaat door onder de video

Begeleiding van straatjongeren Hoewel Ben nooit is afgegleden naar het plegen van extreem geweld, zoals recent in de regio wel veelvuldig gebeurde, sluit hij niet uit dat het nooit zover had kunnen komen. Goede begeleiding van straatjongeren, en door de juiste mensen, is wat hem betreft ook nu cruciaal.

