Bezorger van McDonald's bracht bestelling tot in klaslokaal: "Eerste keer moesten we daar nog om lachen"

OVERVEEN - Het Kennemer Lyceum in Overveen is het zat: leerlingen die eten en postpakketten op school laten bezorgen. Soms laten ze het eten zelfs in klaslokalen afleveren. Directeur Peter de Zoete: "De eerste keer moesten we nog hard om lachen. Maar toen dat vaker gebeurde moesten we er paal en perk aan stellen."