Ernstig zieke marineman neemt afscheid: "Ik schrijf dit met tranen in mijn ogen"

De in Velsen geboren onderofficier was een bijzonder mens, zegt marinewoordvoerder Bernd Roelink. "Het was een charismatische man, een rolmodel en een voorbeeld voor velen."

Natuurlijk leider

Als assistent van de commandant strijdkrachten stond hij tussen de vice-admiraal en de manschappen in. "Hij was een publiek figuur en had een verbindende rol binnen de marine." Veel mensen kennen hem daarom, maar hij was ook zeer geliefd, weet Roelink. "Hij kon op een natuurlijke manier leiding geven en was altijd respectvol naar anderen toe."

Uit handen van toenmalig minister Jeannine Hennis-Plasschaert kreeg hij in 2015 een koninklijke onderscheiding. "Tijdens uw veelzijdige loopbaan heeft u zich een zeeman in hart en nieren getoond. Een vakman. Een natuurlijk leider", zo zei Hennis toen onder meer. Hij had volgens haar een 'antenne om de juiste signalen op te pikken' en was een echte 'man van de praktijk'. Kers werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij was trots op de onderscheiding: "Zeker vanwege wat de minister over me zei."

Werk neerleggen

Na een lange diensttijd moest hij in maart vorig jaar noodgedwongen zijn werk neerleggen vanwege zijn ziekte. Hij werkte 36 jaar bij de Koninklijke Marine, begon op 16-jarige leeftijd als matroos en eindigde met een functie bij de directie. Hij ging echter niet bij de pakken neerzitten en veranderde zijn website (tot dan toe gewijd aan zijn werk) in een persoonlijke weblog.

Zijn eerste blogpost kwam op 10 april 2019 online. Kers wilde één keer zijn verhaal doen aan iedereen. De kanker moest niet zijn leven domineren, vond hij. "Ik vind het ook leuk om te weten hoe het met jou gaat en heb behoefte aan leuke verhalen. Ik mankeer niets in mijn kop."