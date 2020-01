Lichaamsdelen in koffer op Schiphol aangetroffen

De Koninklijke Marechaussee doet op dit moment op Schiphol onderzoek naar een koffer met daarin lichaamsdelen. De koffer werd aangetroffen in een hangaar en was vermoedelijk bestemd voor medisch gebruik.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een woordvoerder van de marechaussee laat NH Nieuws weten dat het vermoedelijk om een 'verdwaalde koffer' gaat met daarin lichaamsdelen die bestemd zijn voor de medische wetenschap. Maar omdat de koffer op een verkeerde plek is terechtgekomen, is de marechaussee erbij gehaald om onderzoek te doen en uit te sluiten dat het om een misdrijf gaat.

Geen documenten

De Koninklijke Marechaussee gaat er vanuit dat de koffer met lichaamsdelen bij een soortgelijke eerdere zending hoort. Bij de verdachte koffer ontbraken de documenten.

De marechaussee stelt nu bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de zending vast of de zendingen bij elkaar horen. Zodra duidelijk is dat het echt om menselijke resten gaat die bestemd zijn voor de wetenschap, wordt het onderzoek afgesloten.

De woordvoerder kon niet zeggen in welke hangaar de koffer is gevonden of welke luchtvaartmaatschappij de lichaamsdelen had vervoerd. De vondst werd gisteren of vandaag bij de marechaussee gemeld, maar specifieker kon de zegsman niet zijn.