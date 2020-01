Grafietregens als inspiratiebron voor kunstenaars uit de IJmond

BEVERWIJK - De van Tata Steel afkomstige grafietregens hebben vooral begin vorig jaar tot ernstige overlast geleid in met name Wijk aan Zee. Maar de hinderlijke stofwolken blijken ook een inspiratiebron voor regionale kunstenaars.

Vanaf zaterdag is er een expositie in het Kennemer Theater met als thema grafietregen. Gisteravond richtte een deel van de kunstenaars de tentoonstelling zelf in. Veel donker werk is er te zien, dat is de associatie die de meeste kunstenaars hebben met het IJmondse woord van 2019. "Maar zie het niet als een aanklacht tegen Tata Steel", zegt Rob van der Schoor, één van de kunstenaars.