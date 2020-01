De Peiling: Milieufederatie wil verbod op kerstboomverbranding

Luchtvervuiling Bij de verbranding van kerstbomen komen CO2, fijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen vrij. Het is slecht voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. "Ik vind het heel gek dat alle overheden dit toestaan in een tijd waarin boeren geen stallen kunnen bouwen in verband met de stikstofuitstoot terwijl bij kerstboomverbrandingen heel veel stikstof vrijkomt", zegt Sijas Akkerman van de Noord-Hollandse Natuur en Milieufederatie

Kerstboomverbrandingen

Deze week worden in verschillende steden en dorpen in Noord-Holland kerstboomverbrandingen gehouden. Een oude traditie waar veel mensen nog elk jaar van genieten. Zo gaat vanavond een grote stapel kerstbomen in de hens aan de Heerenduinweg in IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Ook op het strand van Zandvoort is vanavond een kerstboomverbranding.

Laatste keer

Een aantal gemeenten is al gestopt met het verbranden van kerstbomen en laat ze in plaats daarvan versnipperen. Vanaf 2021 stopt ook de gemeente Hoorn met verbranden. 'Het milieu en duurzame oplossingen spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven', schrijft de gemeente. 'Wij kunnen niet achterblijven en moeten de gevolgen voor het milieu mee laten wegen bij activiteiten in de openbare ruimte.'

Algeheel verbod

De Natuur en Milieufederatie gaat later dit jaar bekijken of een algeheel verbod op kerstboomverbrandingen mogelijk is. "We denken dat we nu wel veel meer kans hebben om er een verbod op te krijgen vanwege de stikstofproblematiek", zegt Akkerman.

Wat vind jij?

Moeten we omwille van het klimaat en het milieu stoppen met kerstboomverbrandingen of is dit een leuke traditie die niet verloren mag gaan? We horen graag hoe jij daarover denkt!