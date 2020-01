Man uit het water gered bij Koedijkervlotbrug in Alkmaar

ALKMAAR - Een onbekende man is vanochtend uit het ijskoude water bij de Koedijkervlotbrug in Alkmaar gehaald.

Omstanders zagen de man rond 9.00 uur in het water liggen en schakelden de hulpdiensten in. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig.

Het slachtoffer is door brandweer en omstanders uit het water gevist. Vermoedelijk is hij flink onderkoeld geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis.

Hoe de man in het water is beland, is niet duidelijk.