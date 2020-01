Boer redde nog veel spullen uit brandende schuur: "Ik hoorde het vuur knetteren"

SINT MAARTENSVLOTBRUG - Bollenboer Ronald Vink hoorde vannacht ineens een knetterend geluid. Hij zag al snel dat de schuur achter zijn woning in brand stond en kwam meteen in actie.

Vink heeft het bollenbedrijf samen met zijn broer en twee neven. Toen hij de vlammen zag sprong hij in zijn kleding, vroeg zijn vrouw om de brandweer te bellen en ging zelf aan de slag. "Ik heb de trekker nog naar buiten kunnen rijden. Daarna hing er te veel rook om nog naar binnen te gaan."

Al gauw sloegen de vlammen uit het dak van de schuur. De brandweer kwam met veel materieel om het vuur te bedwingen. "Wij zijn snel in de naastgelegen schuur aan de slag gegaan. We hebben alle voertuigen daar uit kunnen halen en even verderop neergezet."

Bij daglicht is goed te zien dat van de eerste schuur weinig meer over is. De brandweer heeft de tweede schuur weten te redden. "Alleen de achterkant is beschadigd", vertelt Vink.

Bekijk hieronder hoe de vlammen vannacht uit het dak sloegen (tekst gaat onder de video verder):