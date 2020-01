Lange file op A10 en A1 door ongeluk met meerdere auto's

AMSTERDAM - Door een ongeluk op de A10 bij Knooppunt Watergraafsmeer in Amsterdam staat er een flinke file richting Amstel. Ook de verbindingsweg van de A1 richting de A10 heeft last van het incident.

Automobilisten op de A10 van Durgerdam naar Watergraafsmeer moeten rekening houden met een vertraging van een half uur. Op de A1 loopt de vertraging langzaam op naar ongeveer 20 minuten. Rijkswaterstaat meldt dat de verbindingsweg van de A1 naar de A10 dicht is.

Op foto's is te zien dat er meerdere auto's betrokken zijn bij het ongeluk. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn.