SINT MAARTEN - Een auto is gisteravond op de Groenedijk in Sint Maarten van de weg geraakt en de sloot ingereden.

Het voertuig raakte door nog onbekende reden van de weg en reed daarbij tegen een paaltje aan. Op foto's is te zien dat de auto een bumper verloor.

De bestuurder kon op tijd uit de auto klimmen en is door ambulancepersoneel in een woning even verderop opgevangen. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.