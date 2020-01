Vlammenzee legt schuur in de as in Sint Maartensvlotbrug

SINT MAARTENSVLOTBRUG - Een schuur aan de Belkmerweg in Sint Maartensvlotbrug is vannacht compleet verwoest door een grote brand. De brand ontstond even na 4.00 uur en woedde tot na 5.30 uur.

Om 5.45 uur meldde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat het vuur onder controle is. Op foto's van ooggetuigen was een grote vlammenzee te zien. Volgens een omstander zouden er in de directe omgeving knallen zijn gehoord. Dat zou kunnen duiden op een ontploffing van gasflessen, maar dat is niet bevestigd. Buurtbewoners moesten hun huis verlaten omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen. Om 09.00 uur komt er iemand kijken of dit het geval is. Volgens de omstander betreft het mogelijk een loods bij een bollenbedrijf waar veel agrarische voertuigen staan. Vuur overgeslagen

Een woordvoerder van de brandweer liet rond 5.26 uur weten dat het vuur is overgeslagen van de ene op een andere schuur. Een schuur is uitgebrand, in de andere wordt momenteel geblust. Bewoners en directe omwonenden van de brand zijn verderop in de buurt opgevangen.

Eerder liet de Veiligheidsregio al weten dat een deel van de N9 dicht was vanwege overtrekkende rook. Rond 05.20 uur was de weg weer vrijgegeven.