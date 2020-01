Gecrashte Dakar-coureur Jimmink heeft scheur in ruggenwervel: "Te hard geremd"

TABUK - Motorcoureur Martien Jimmink heeft aan de crash in de Dakar Rally een scheurtje in een van zijn ruggenwervels overgehouden. Een ingrijpende blessure, al kan hij inmiddels weer lachen.

De 59-jarige Jimmink - sinds vorig jaar de oudste Nederlandse Dakar-coureur - ging in de derde etappe onderuit. "Jimmink was al bijna op de helft van de etappe toen hij hard moest remmen voor een gat in de piste", aldus het verslag op zijn website.

Inmiddels is hij opgenomen in het ziekenhuis van het Saoedische Tabuk, waar de diagnose 'ingescheurde ruggewervel' is gesteld. "Ik denk dat ik te hard heb geremd met de voorrem terwijl ik de achterrem had moeten hebben", speculeert de gewonde coureur.

Jimmink vloog over zijn stuur heen, kwam hard terecht en kreeg vervolgens ook nog z'n motor op zich. Omdat hij geen gevoel in z'n benen had, bleef hij enkele minuten liggen. Uiteindelijk lukte het hem om op handen en voeten te gaan zitten, maar opstaan bleek onmogelijk, waarna hij per helikopter naar het ziekenhuis is gebracht.

'Heel mooie etappe'

Hij vindt het spijtig dat de race voor hem ten einde is. “Het ging hartstikke lekker. Het was ook een heel mooie etappe. Het is hier nog mooier dan in Zuid-Amerika", vergelijkt hij Saoedie-Arabië met het continent waar de vorige editie werd verreden. "Ik had graag nog minstens een paar dagen gereden.”