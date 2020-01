Nog meer vuilniszakken vol troep uit het Alkmaarse water door Super Selma: "In en in triest"

ALKMAAR - "Ik wilde met het mooie weer eigenlijk een rondje Bergen kanoën, maar na wat ik hier zondag aantrof had ik zoiets van: weg die rommel!" Selma Rijpkema (48) heeft nog meer vuilnis opgeruimd uit het water bij het Stadskantoor. De plek lijkt het afvoerputje tussen de grachten en het kanaal in Alkmaar.

De Alkmaarse is totaal verbaasd over de hoeveelheid zwerfvuil die zich in het water heeft opgehoopt: "Bekers van dat bekende restaurant met de gouden bogen, glazen en plastic flessen (vol en leeg), en ik vond zelfs een pallet."

Selma nodigt alle Alkmaarders van harte uit om mee te helpen aan een schone stad. Zaterdag 15 februari is wat haar betreft daar een mooi moment voor. Dan wordt er weer een Sup it Up-actie georganiseerd op de Alkmaarse grachten.