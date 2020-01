A7 richting Hoorn dicht na ongeluk met meerdere auto's

MIDDENBEEMSTER - Vanwege een ongeluk op de A7 richting Hoorn is de snelweg tussen Purmerend en Avenhorn dicht.

Dat meldt Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Middenbeemster. Volgens een politiewoordvoerder waren er drie auto's bij het ongeluk betrokken. Over slachtoffers is nog niets bekend, al zouden er volgens getuigen drie personen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Verkeer dat achter het ongeluk in de file staat wordt via de op- en afrit weggeleid. Automobilisten richting Hoorn wordt geadviseerd de A7 bij Purmerend-Noord te verlaten en via de N244 (omleiding U12) verder te rijden. Naar verwachting wordt de weg rond 23.00 uur vrijgegeven.

De politie heeft aangegeven onderzoek te doen naar het ongeluk.