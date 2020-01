Laatste Tata Chess Tournament voor Martien: "Doet toch pijn"

Martien wordt door zijn collega's omschreven als 'een man van de details', die eigenlijk niet gemist kan worden. Toch zwaait de Heemskerker na de 82ste editie in De Moriaan af. "Het is een heel leuk evenement geweest altijd", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Ik heb het ook altijd met veel plezier gedaan, maar er moet toch een keer een eind aan gaan komen. En dat is nu na veertig jaar wel welletjes zo."



De loopbaan van Martien bij de Hoogovens begon bij de bedrijfsschool. "In 1980 vroegen ze me voor het eerst om te helpen bij het schaaktoernooi", blikt hij terug. "Waar ik het meest van kon genieten? Als we bijvoorbeeld snel een probleem moesten oplossen en dat dat ook lukte, prachtig vond ik dat. Maar na het afbreken over twee weken zit het er toch echt op. En dat is goed zo, want het is in goede handen."